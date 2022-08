’Man Rebekah Vardy met dood bedreigd tijdens strijd met Coleen Rooney’

Rebekah (40) vertelt aan de Britse krant: „Het maakt me niet uit wat mensen van mij vinden, maar ze moeten niet aan mijn echtgenoot of kinderen komen. Als je hen onderwerp maakt van kwaadaardige, walgelijke haat, dan trek ik een grens. Dit heeft niks met mijn man te maken.”

De voetbalvrouw, die onlangs de smaadzaak verloor die ze tegen Coleen Rooney had aangespannen nadat die haar beschuldigd had van lekken naar de pers, is behoorlijk van slag door de bedreigingen. Toch liet ze de kwestie vooral aan de politie over. „Ik moest me al door een afschuwelijke situatie zien heen te slaan. Ik was kapot van al die haat naar mijn man, maar ik moest dat voor mijn eigen welzijn even parkeren.”

The Sun heeft de haatberichten kunnen inzien en citeert een paar ter illustratie: ’Jij vuile sl**rie. Ik hoop dat Vardy zijn been breekt.’ En: ’Hallo Jamie, of moet ik je een lafbek noemen. Ik kan je niet uitstaan en de wereld zou beter af zijn als je je benen breekt en stopt met voetballen.” Anderen wensen hem toe dat hij was gestorven in de jungle, verwijzend naar een realityshow waaraan hij meedeed of waarschuwen hem ’uit te kijken, omdat er mensen achter hem aan zitten’.

Rebekah laat weten dat haar echtgenoot zelf behoorlijk veerkrachtig op de tirades reageert. Zelf vindt ze het afschuwelijk. „Die rechtszaak gaat niet over mijn gezin. Het is niet hun gevecht en het is niet eerlijk dat zij zulke vreselijke scheldpartijen over zich heen krijgen. Ik wil gewoon dat het stopt.”