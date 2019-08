Friends viert 25-jarig jubileum in de bioscoop

Ⓒ EPA

De populariteit van Friends is na 25 jaar nog altijd enorm groot. De show over het leven van zes vrienden in New York wordt ter ere van het 25-jarig jubileum in Amerika in de bioscoop vertoond, tot grote vreugde van de fans. Er worden 12 afleveringen geselecteerd die in de week van 22 september op het witte doek te zien zijn, exact 25 jaar nadat de eerste aflevering op televisie verscheen. Dit meldt Entertainment Tonight.