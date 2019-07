Yolanthe helemaal klaar met kritiek op uiterlijk Xess Xava

Zo schrijft iemand: „Is het nou een meid of een vent snap het niet meer....” Yolanthe besluit daarop om voor eens en altijd af te rekenen met dit soort opmerkingen. „Het is een jongetje met lang haar en een heel blij gezichtje en zieltje. Hij vind zijn haartjes mooi zo lang en hij is wie hij is. Belachelijk hè??”

De actrice kan op steun rekenen van enkele BN’ers. Zo schrijft Monique Westenberg: „Jullie samen.” Romy Monteiro: „Zo’n knap én zo’n lief jongetje!” Paris Hilton, Jan Versteegh en Winonah de Jong sturen hartjes.