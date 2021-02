The Mandalorian-actrice ontslagen na ’afschuwelijke en onacceptabele’ uitlatingen

„Joden werden op straat mishandeld. Niet door Nazi-soldaten, maar door hun buren en zelfs door kinderen”, schreef de 38-jarige Amerikaanse. „Omdat de geschiedenis is bewerkt, realiseren de meeste mensen niet dat de Nazi’s duizenden Joden konden aanvallen, omdat de overheid er eerst voor zorgde dat mensen hun buren gingen haten, enkel en alleen omdat ze Joods waren. Hoe is dat anders dan iemand haten om zijn politieke voorkeur?” Haar bericht is inmiddels verwijderd.

Lucasfilm noemt de berichten van Carano ’afschuwelijk en onacceptabel’. „Gina Carano is momenteel niet meer in dienst bij Lucasfilm en er zijn geen plannen om dat in de toekomst wel zo te laten zijn”, laat de productiemaatschappij weten.

In de afgelopen maanden zorgde Carano al vaker voor controverse vanwege posts op sociale media. Zo verspreidde valse informatie over kiezersfraude en het dragen van maskers en bespotte ze mensen die met ’hen’ willen worden aangesproken.