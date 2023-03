Jurassic Park-acteur Sam Neill stelt volgers gerust: ik ben springlevend

De 75-jarige Neill, onder meer bekend van de Jurassic Park-films, schrijft dat hij verrast is dat hij opeens overal in het nieuws is. „Dat is een beetje vermoeiend want zoals je ziet ben ik springlevend en ben ik al acht maanden in remissie, wat ongelooflijk goed voelt.”

Neill is ’alive and kicking’ en is ook weer aan het werk. Binnenkort starten de opnames van een nieuwe serie waarin hij een rol heeft, zo vertelt hij.

Het nieuws over zijn diagnose kwam vrijdagavond naar buiten vanwege een interview met The Guardian over zijn autobiografie, die volgende week verschijnt. In het eerste hoofdstuk schrijft Neill dat hij „mogelijk stervende” is.