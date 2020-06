Geen reclameblok vanavond bij Veronica Inside

Wanneer in de radiostudio wordt opgemerk dat er maandagavond een recordaantal mensen zullen afstemmen op Veronica Inside, reageert de presentator: „Je hebt daar niets aan, want er is geen enkele adverteerder. Dus ja, dat schiet niet zo op. Ik denk dat veel adverteerder nu bang zijn. Johan vindt het lekker, die zei al: ’Die waren toch al zo lang!’ (...) Maar ik kan me voorstellen, dat als je onder vuur ligt, dat het even lastig is.”

Met het wegblijven geven adverteerders rond het programma gehoor aan de oproep van enkele bekende Nederlanders, onder wie Arie Boomsma. Die pleitten voor een boycot, nadat Johan Derksen in de vorige uitzending een vermeend racistisch Zwarte Pieten-grapje had gemaakt over rapper Akwasi.

#TeamJohanDerksen

Daarop volgde, vooral op sociale media, een storm van kritiek van bekende en onbekende Nederlanders en lieten de internationals van Oranje en bondscoach Ronald Koeman weten niet meer met het programma te willen samenwerken. Op sociale media kreeg Derksen ook steun onder de hashtag TeamJohanDerksen.