Aanvaller van Dave Chappelle noemt lhbtiq+-grappen als aanleiding

Lee vertelt dat hij biseksueel is en de grappen van Chappelle voor hem een ’trigger’ waren. „Ik wilde hem laten weten dat hij volgende keer moet overwegen om zijn materiaal te laten lezen door de mensen die het raakt”, aldus de 23-jarige.

Ook een grap die Chappelle die avond maakte over daklozen viel verkeerd bij Lee, die zelf ooit in die situatie heeft gezeten. „Ik ben een alleenstaande vader en mijn zoon is vijf. Het is een strijd en ik wilde Dave Chappelle laten weten dat daar niets grappigs aan is.”

Mes

De man vertelt in het gesprek dat hij eerder op de avond brak toen er in het voorprogramma werd gegrapt over pedofilie, omdat hij zelf als minderjarige is misbruikt. Hij bekent in het interview dat hij die avond een nepwapen waarin een echt mes verwerkt was op zak had, maar stelt dat hij dat altijd bij zich draagt. Hij zou dat onder meer nodig hebben omdat hij rapt en daardoor ’een beetje een ster’ is.

Alhoewel hij slechts voor vier minder ernstige misgrijpen wordt vervolgd rond het incident met Chappelle, had de actie van Lee grotere gevolgen voor hem. Een oud-kamergenoot van een opvanghuis zag beelden van Lee na zijn aanval op Chappelle en herkende hem als degene die hem afgelopen december neerstak. Lee werd vorige week in die zaak aangeklaagd voor poging tot moord.