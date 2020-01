Uri Geller solliciteert naar baan bij Britse overheid

In een blog stelde Cummings dat hij van plan is een ’ongebruikelijke mix van mensen in te huren met verschillende talenten en achtergronden’. Geller, bekend door de act waarin hij lepels buigt, schrijft Cummings dat hij eigenlijk een spion was, onder het mom van entertainer. „In mijn werk als spion heb ik geholpen bij Operatie Desert Storm en ik heb geholpen geheime tunnels in Noord-Korea te lokaliseren”, zo prijst Geller zichzelf aan.

Recent zou hij Johnson bovendien hebben geholpen de verkiezingen van vorige maand te winnen door diens medewerkers een lepel gevuld met positieve energie te geven.