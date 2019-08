Kieran Culkin reageert op beschuldigingen Michael Jackson

Kieran en Macaulay waren goed bevriend met Michael Jackson toen de twee broers nog jong waren, maar Kieran denkt dat er niets is wat hij over de King of Pop kan zeggen dat de vermeende slachtoffers of de mensen die Jackson verdedigen kan helpen.

„Het enige wat ik kan zeggen is dat ik niet echt iets kan zeggen en de reden daarvoor is dat ik voor niemand nuttig kan zijn”, reageert hij in The Guardian. „Het lijkt dat er twee kanten aan dit verhaal zitten en omdat ik voor beide kanten niet nuttig ben. Alles wat ik zeg kan daardoor alleen maar iemand pijn doen en er zijn al heel veel mensen die verdriet hebben. Er zijn al veel mensen die zich in een moeilijke positie bevinden en als ik daar op de een of andere manier aan bijdraag, zal het iemand pijn doen omdat ik niet echt kan helpen.”

Wade Robson en James Safechuck stellen in de documentaire dat zij als kind door Jackson zijn misbruikt. De familie van de overleden popster ontkennen alle beschuldigingen. Ook Macauley Culkin, die als kind meerdere keren bij Michael zou hebben geslapen, ontkent dat er ook iets is gebeurd. Zijn broer Kieran logeerde ook geregeld bij de King of Pop.