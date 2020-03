Little Britain-acteur presenteert Britse Heel Holland bakt

Matt heeft er zin - en vooral trek - in. „Met mijn liefde voor taart in acht genomen, heb ik alvast veel grotere broeken besteld. Zie jullie in de tent”, laat de acteur weten in een verklaring. Matt presenteert de show samen met presentator Noel Fielding, die er al drie seizoenen op heeft zitten. Alle drie de reeksen werd Noel bijgestaan door presentatrice Sandi Toksvig, maar zij liet in januari weten ermee te stoppen.

The Great British Bake Off werd in 2010 voor het eerst uitgezonden, Heel Holland bakt in 2013. Het zevende seizoen van de kijkcijferhit werd vorige maand afgesloten.