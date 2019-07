Lobbygroep roept op tot boycot Toy Story 4

„Een familiefilm als Toy Story 4 is de laatste plek waar ouders zouden moeten vrezen dat hun kinderen worden geconfronteerd met inhoud op het gebied van seksuele oriëntatie”, schrijft One Million Moms op haar website. „Het was volstrekt onnodig om twee lesbiennes in de film te stoppen. Disney heeft er bewust voor gekozen politiek correct te zijn in plaats van een familievriendelijke film te maken.”

Op de website is een petitie gestart waarin wordt opgeroepen de film te boycotten. Eerder deze week prezen lhbt-groepen juist het feit dat Disney het lesbische koppel zo subtiel in het verhaal had verwerkt. „Dit was op geen enkele manier baanbrekend, maar de scène helpt wel om het bestaan van lhbt’s voor kinderen te normaliseren”, aldus de gezaghebbende lhbt-website The Mary Sue.

Grote bioscoophit

De kans dat de boycot veel effect heeft op de opbrengst van de film is trouwens klein. Met een wereldwijde opbrengst van 650 miljoen dollar na twee weken is Toy Story 4 zich tot een van de grote hits van dit jaar aan het ontpoppen. Ook in Nederland is de veelgeprezen animatiefilm na twee weken nog steeds de best bezochte familiefilm in de bioscopen.

In het vierde deel is cowboy Woody niet meer het speelgoed van zijn oude ’baasje’ Andy, die inmiddels volwassen is, maar van het meisje Bonnie. Als een nieuw geliefd stuk speelgoed van Bonnie, Vorkie, wegloopt, besluit Woody hem te gaan zoeken. De film kreeg in zowel de VS als Nederland lyrische kritieken. Toy Story uit 1994 was een mijlpaal in de filmgeschiedenis: het was de eerste avondvullende computer-geanimeerde speelfilm ooit.