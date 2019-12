Ⓒ RTL, Cornelie Tollens, VPRO

Het was een bewogen jaar in televisieland. Veel sterren stapten over, influencers kregen een podium bij de geldverkwistende NPO en SBS6 werd eigenhandig ’uit het slijk getrokken’ door een kastheelheer. Waarvoor stonden we op de banken en wat was niet om aan te gluren?