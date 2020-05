Maxime is wel klaar met Chateau Meiland

De dochter van Martien en Erica vindt het fijn om voorlopig nog even in Frankrijk te zijn, maar ’het is ook prima om weer te gaan’. Dat hun tweede vertrek naar Frankrijk zo ’uit de hand zou lopen’, zoals Maxime het noemt, had ze niet zien aankomen. „Opeens hadden we een goedlopende B&B die vanaf de eerste dag vol zat met gasten en werd onze realityserie zo’n groot succes dat we er zelfs een Televizier-ring voor kregen. De drukte was enorm.”

„Er zijn altijd andere mensen in huis, ondertussen zijn we ook nog aan het verbouwen. Ik moet voor mijn gevoel altijd paraat staan. En dan heb ik ook nog in mijn eentje de zorg over Claire”, somt ze al haar verantwoordelijkheden op. „Het is gewoon te veel, ik heb echt behoefte aan rust straks. Een beetje normaler leven. Claire die naar de crèche kan, af en toe een stapavond met mijn vriendinnen, aan het werk.”

Tijdens de quarantaine heeft het gezin zich niet hoeven vervelen, vertelt Maxime, die van nature een krullenbol blijkt te zijn. Het verbouwen bleef maar aan de gang. „We hebben de kamers aangepakt en ook onze verdieping opgeknapt. Maar dat loopt inmiddels ook wel een beetje op z’n einde. Ik verlang er echt enorm naar om weer even naar Nederland te kunnen, al is het maar voor een weekje. M’n oma heb ik al maanden niet gezien. Dat is toch enorm sneu?”