Bedrijf van coronascepticus Doutzen Kroes vroeg vijf keer overheidssteun aan

Deze steun is bedoeld voor bedrijven die in coronatijd minder omzet draaien en zo toch hun personeel kunnen blijven betalen. In vijf aanvraagrondes kreeg het bedrijf in totaal bijna 19.000 euro toegekend, zo is in registers van het UWV na te zien. Dat terwijl Doutzen Kroes zelf volgens Quote een vermogen heeft van naar schatting zo’n 29 miljoen euro.

Doutzen sprak zich sinds de coronacrisis herhaaldelijk uit tegen de coronamaatregelen, tegen het vaccin, de qr-code en de coronatest bij kinderen. Ze kreeg daarop veel kritiek, vanwege de manier waarop ze haar invloed als BN’er met 7 miljoen volgers op Instagram gebruikt om complottheorieëen de wereld in te slingeren.