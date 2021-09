ABBA kondigt eerste nieuwe album sinds 1981 aan

Daarnaast komen er in een speciale nieuwe zaal in Londen concerten met hologrammen van de vier bandleden. Een hologram is een driedimensionale afbeelding die beweegt en los lijkt te staan.

De arena wordt gebouwd in het Queen Elizabeth Olympic Park in Londen. De hologrammen van Agnetha Fältskog (71), Anni-Frid Lyngstad (75), Björn Ulvaeus (76) en Benny Andersson (74) worden begeleid door een tienkoppige band. De optredens beginnen in het voorjaar van 2022. De kaartverkoop begint op 7 september.

ABBA werd in 1974 wereldwijd bekend door namens Zweden het Eurovisie Songfestival te winnen met het nummer Waterloo. De band had grote hits met nummers als Dancing Queen, Mamma Mia en The Winner Takes It All.

Een nummer dat in elk geval op de plaat staat is I Still Have Faith In You. Het nummer werd al in 2018 aangekondigd, maar werd pas donderdag gelanceerd.