’Queen vraagt Harry en Meghan naar huis te komen’

Elizabeth wenst de aanwezigheid van Harry en Meghan bij de speciale kerkdienst in Westminster Abbey die elk jaar plaatsvindt op Commonwealth Day. De tweede maandag van maart staat jaarlijks in het teken van het Gemenebest, dat bestaat uit 53 lidstaten waarvan koningin Elizabeth hoofd is.

Archie, het tien maanden oude zoontje van Harry en Meghan, vliegt volgens The Sunday Times dit keer met zijn ouders mee naar het Verenigd Koninkrijk. De vorige keer dat de hertog en hertogin van Sussex naar Londen vlogen bleef Archie in Canada. Harry en Meghan kondigden vorige maand aan een stapje terug te doen binnen het koningshuis. Het stel gebruikt de titel zijne/hare koninklijke hoogheid niet langer en wil financieel onafhankelijk worden van de Britse koninklijke familie.

Vorige week doken de Sussexes op in Miami bij een bijeenkomst georganiseerd door de bank JP Morgan. Harry, die ook een toesprak gaf, en Meghan zouden 500.000 tot 1.000.000 dollar hebben gekregen in ruil voor hun aanwezigheid. Nu ze een stap terug hebben gedaan binnen het koningshuis willen Harry en Meghan een groot deel van hun tijd doorbrengen in Noord-Amerika. Daar hoopt het stel meer rust en privacy te vinden.