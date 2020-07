Glee-actrice Naya Rivera vermist tijdens boottocht

De politie trof het jongetje alleen aan in de boot. Hij vertelde dat zijn moeder in het water was gesprongen, maar niet meer terug was gekomen, meldt TMZ.

De lokale autoriteiten zijn een grote zoekactie gestart. Er zijn onder meer duikers ingezet die in het meer zoeken naar Rivera. Ook speurt de politie met helikopters naar de actrice.

Rivera speelde in de serie Glee, die tussen 2009 en 2015 werd uitgezonden, de rol van Santana Lopez.