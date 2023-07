The 1975 cancelt concerten Indonesië en Taiwan na homozoenrel

De organisatoren van de festivals hebben volgens website NME gemeld dat The 1975 niet meer op het programma staat. „We kunnen gezien de huidige omstandigheden de band niet meer laten optreden”, aldus het We The Fest-evenement in Indonesië.

Het schrappen van beide concerten volgt op een optreden van The 1975 in Kuala Lumpur. Voorman Healy zoende bassist Ross MacDonald uit protest tegen de strenge anti-lhbti-wetten in Maleisië. „Wat is de fucking point van The 1975 uitnodigen in een land waar mensen ons gaan vertellen met wie we wel of geen seks kunnen hebben”, stelde Healy.

Het optreden werd meteen stilgelegd vanwege de zoen en de Maleisische overheid verbood de rest van het festival. The 1975 zelf mag ook nooit meer optreden in Maleisië. In Maleisië worden homoseksuele handelingen beschouwd als een misdrijf. De maximale celstraf is twintig jaar. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen de afgelopen jaren dat de intolerantie in het land tegen de regenbooggemeenschap snel toeneemt.