Voorstadium huidkanker ontdekt bij Maik de Boer

„Ook al was het aan de goede kant van de kanker, toch staat je leven even stil”, zo vertelt Maik geschrokken. „Mijn vader werd per slot van rekening niet veel ouder dan mijn leeftijd nu!”

De gebeurtenis heeft Maik aangegrepen om eens goed over zijn leven na te denken. „Waar sta ik, wie ben ik, wat wil ik (nog)? Ik koos voor een sabbatical-zomer gevuld met trainen en detoxen maar vooral aan een gezond en energiek lijf werken.”

Ook besloot hij voortaan te gaan freelancen. „Ik ben meer dan trots op alle programma’s waar ik aan meewerkte samen met al die mooie passievolle collega’s, redacteurs, ploegen en productiehuizen. (...) Ik vier vooral het leven en pluk de dag en wil vooral iedereen die de moeite neemt dit te lezen adviseren: in de zon, smeren smeren smeren en laat regelmatig je huid even checken! Tot snel, op welke plek dan ook!”

Ⓒ Instagram