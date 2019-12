Zus (59) George Michael overleden

De kapster werd gevonden door haar oudere zus Yioda in haar huis in Hampstead in Londen op eerste kerstdag, woensdag 25 december. De politie heeft de ’plotselinge dood van een vrouw in haar vijftiger jaren’ bevestigd. Het overlijden wordt niet als verdacht behandeld door de politie. Wel stellen ze een rapport op voor de lijkschouwer over de omstandigheden.

Melanie was erg close met haar broer, die haar een deel van zijn nalatenschap schonk, waaronder een enorm fortuin en een monumentale villa in Noord-Londen.

Een paar dagen geleden bracht zij nog een verklaring uit waarin ze zei dat de hartelijke berichten van zijn fans hun ’bemoedigden wanneer het moeilijk was’. Ook was zij degene die Elton John van repliek diende, nadat die had beweerd dat George Michael zich nooit prettig had gevoeld bij zijn eigen homoseksualiteit.

Op eerste kerstdag 2016 overleed George Michael. Ook hij werd levenloos aangetroffen in zijn huis. Een daaropvolgende autopsie wees uit dat een vergroot hart en leververvetting hebben bijgedragen aan zijn overlijden.