Paul McCartney: stem Vera Lynn zingt voor altijd in mijn hart

„Vera Lynn was een sterke en inspirerende vrouw die enorm veel heeft gedaan voor Groot-Brittannië”, aldus Paul. „Ik vind het verdrietig om te horen dat ze is overleden, maar tegelijkertijdben ik blij dat ik haar heb mogen ontmoeten en haar warme, vrolijke persoonlijkheid van dichtbij heb ervaren. Haar stem zal voor altijd in mijn hart zingen. Bedankt Vera.”

Vera Lynn stierf op 103-jarige leeftijd. Ze kreeg grote bekendheid doordat zij het moreel van de Britse troepen in de Tweede Wereldoorlog hielp hoog te houden met haar optredens. Zij is onder meer bekend van het lied We’ll Meet Again uit 1939.