Elizabeth weigert zwaarden uit te lenen aan Russisch museum

Nieuw hoofdstuk Volt-gate: 'Dat lef heeft Gündogan niet'

Een nieuw hoofdstuk in de Volt-gate. Na onthullingen over grensoverschrijdend gedrag van Nilüfer Gündogan is het nog maar de vraag of ze daadwerkelijk terugkeert bij de partij. Ookal draaide de rechter de schorsing vorige week terug. Pim Sedee sprak in Den Haag de betrokkenen.