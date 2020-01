Sleutels songfestival in handen van Rotterdam

De symbolische sleuteloverdracht aan de nieuwe gaststad is een traditie die jaarlijks in januari plaatsvindt. Het is het eerste officiële moment van het songfestivalseizoen, waarbij de gaststad van de voorgaande editie een eigen stadssleutel toevoegt aan de grote songfestivalbos. Tijdens een live-uitzending op NPO 1 kreeg Aboutaleb dinsdag in het stadhuis van Rotterdam de kleurrijke sleutel, met daarop de skyline van Tel Aviv uit handen van locoburgemeester Zippy Brand Frank van de Israëlische metropool.

De complete sleutelbos wordt deze week tot en met eind januari 2021 tentoongesteld in de centrale ontvangsthal van het stadhuis. Daarna draagt Rotterdam geheel volgens traditie een eigen stadssleutel over aan de nieuwe gaststad van het land dat de editie in Rotterdam Ahoy in mei wint.