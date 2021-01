Adam Lambert droomt van eigen make-up lijn

Tijdens een optreden in The Kelly Clarkson Show werd de zanger overladen met complimenten over zijn uiterlijk. Clarkson vroeg hem bovendien of hij het nooit heeft overwogen een cosmeticalijn te ontwikkelen, omdat hij er zelf altijd zo goed uit ziet. Daar had Lambert wel oren naar.

„Ik zou het heel leuk vinden! Ik denk dat dat heel leuk zou zijn”, reageert Lambert enthousiast. „Ik speelde vroeger in het theater en make-up hoorde bij de voorbereiding op de show. Ik vond het heerlijk om voor de spiegel te gaan zitten en mijn gezicht compleet te veranderen en al mijn sproeten te bedekken, want ik schaamde me er destijds erg voor.” Tegenwoordig denkt hij daar echter anders over: „Ik zou willen dat ik ze nog steeds had.”