Vertrek GTST-acteurs staat los van prestaties

„Het klopt dat we afscheid hebben genomen van Britt en Floris. We hebben besloten om de karakters Kimberly en Rover uit de serie te schrijven. Dat heeft overigens niets met hun acteerkwaliteiten te maken”, zo meldt Endemol Shine/RTL.

„Achter de schermen zijn we al een tijdje bezig met het doorvoeren van een aantal veranderingen en daarbij kijken we ook continu naar de samenstelling van de cast. Om nieuwe impulsen door te voeren, zijn veranderingen soms noodzakelijk en ontkom je er helaas niet altijd aan dat je ook mensen moet teleurstellen.”

Door de dalende kijkcijfers van de soap wordt er momenteel flink aan GTST gesleuteld. Tijdens de najaarspresentatie van RTL vertelde tv-baas Peter van der Vorst dat de soap een ’te luxe’ uitstraling heeft en de cast te jong is. „De cast is vrij jong, waardoor de oudere kijker zich niet helemaal meer in de personages herkent.”

