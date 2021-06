’Billie Eilish gaat samenwerken met de BBC’

Wat Billie en de BBC gaan doen is nog niet bekend. Het zou kunnen dat de 19-jarige zangeres haar eigen tv-special krijgt. Eerder waren collega’s als Adele, Ariana Grande en Harry Styles ook al te zien in At The BBC-special. Hierin laten artiesten hun muziek horen en worden zij tussendoor geïnterviewd.

Billie’s nieuwste album Happier Than Ever komt op 30 juli uit. Volgend jaar gaat ze ermee op tournee. De tour begint op 3 februari 2022 in New Orleans en eindigt op 2 juli in Zürich.