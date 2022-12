Premium Het beste van De Telegraaf

Cabaretier te zien met persoonlijke show Afgekickte Najib Amhali viert jubileum in nieuwe jaar

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Cabaretier Najib Amhali luidt het nieuwe jaar in met de tv-première van zijn show Najib – waar was ik? op SBS6. In de veelgeprezen voorstelling is hij open over zijn (voorbije) verwoestende verslavingen. „Het is heel persoonlijk. Over mijn herstel, maar ook hoe ik anderen tot waanzin heb gedreven.”