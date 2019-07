Liam Gallagher in MTV Unplugged

Voor de show speelt de 46-jarige Brit uitgeklede versies van zowel hits uit zijn solorepertoire als bekende nummers van Oasis, de band waar hij begin jaren 90 mee doorbrak. Daarnaast geeft Liam ook vast een voorproefje van zijn tweede soloplaat Why Me? Why Not. die in september verschijnt.

Later dit jaar komt er ook een documentaire uit die laat zien hoe de zanger na de breuk van Oasis, waar ook zijn broer Noel deel van uitmaakte, werkt aan zijn solocarrière. Met de band scoorde hij hits als Wonderwall, Don’t Look Back in Anger en D’You Know What I Mean? In 2009 ging de band uit elkaar omdat de broers maar met elkaar bleven ruziën. Ook de afgelopen jaren gooiden de Gallaghers voortdurend publiekelijk modder naar elkaar.

Liam volgt in de MTV Unplugged-reeks de band Biffy Clyro op, die vorig jaar optrad voor het programma. Eerder beklommen ook onder anderen Shawn Mendes, Jay-Z, Eric Clapton en Pearl Jam het podium van MTV. Eén van de populairste shows uit de reeks, die in 1989 van start ging, is die van Nirvana. De rockband uit Seattle trad in 1993 op voor het programma en bracht een jaar later, na de dood van frontman Kurt Cobain, het concert ook als album uit. Dat livealbum scoorde wereldwijd enorm en is de meest succesvolle plaat van Nirvana.