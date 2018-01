Wonderen bestaan in The Voice

HILVERSUM - Het was even doorbijten, de uitzending van The Voice. De eerste helft van het programma moest het vooral hebben van de meedogenloze kritiek van coach Anouk (’was ik te hard?’ Ali: ’De airco hier is nog warmer’). Zelden was ik zo blij met haar goudeerlijke maar weinig politiek correcte commentaren. Het is toch vrijdag, eind van de werkweek. Zonder Anouk was ik waarschijnlijk in slaap gevallen. En dat zou nog jammer zijn geweest, want de optredens in de tweede helft waren een stuk spectaculairder.