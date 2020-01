Billie Eilish maakt titelsong nieuwe Bond-film

Zangers Billie Eilish Ⓒ Hollandse Hoogte

Zangeres Billie Eilish gaat de titelsong maken van de nieuwe Bond-film No Time To Die. Dat hebben de producenten van de film dinsdag bekendgemaakt op Twitter. Met haar 18 jaar is Eilish de jongste artiest ooit die een lied voor een 007-film maakte.