’Epsteins Lolita Express was net een seksspeeltuin’

Epstein vloog met verschillende prominenten in zijn privéjet. Ⓒ Getty Images

De piloot van de privéjet van Jeffrey Epstein - beter bekend als de Lolita Express - heeft in de rechtszaak tegen Ghislaine Maxwell verklaard dat hij Donald Trump, prins Andrew en Bill Clinton aan boord heeft gehad. Hoewel de cockpitdeur altijd gesloten was, verklaarde hij nooit enige seksuele activiteit gezien te hebben tijdens de vliegreizen. Toch kreeg de Boeing 727 in de volksmond de bijnaam Lolita Express en deed het volgens beschuldigingen ooit dienst als een vliegend sekspaleis. Maar hoe zag het er eigenlijk uit? En wat speelde er zich in het toestel in het verleden af?