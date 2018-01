Tom Petty overleed aan overdosis medicijnen

Volgens zijn weduwe en dochter brak de zanger op de dag van zijn dood een heup, waardoor hij ondraaglijke pijn leed. Petty had daarnaast al langere tijd knieklachten en slikte daarvoor ook pijnstillers. In een bericht op Facebook zeggen Dana en Adria dat Tom „door die pijn mogelijk een fatale dosis medicijnen heeft ingenomen”.

Het ging om een mix van pijnstillers en kalmeringsmiddelen: fentanyl, oxycodon, temazepam, alprazolam, citalopram, acetylfentanyl en despropionyl fentanyl. Petty kreeg volgens manager Tony Dimitriades een hartinfarct in zijn huis in Malibu. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar kon niets meer voor hem gedaan worden.

De zanger en gitarist kreeg wereldfaam met zijn band Tom Petty & The Heartbreakers, opgericht in 1976. Hij had al in de beginjaren van zijn carrière grote hits als Breakdown en American Girl. Er zouden nog verscheidene volgen. Behalve met The Heartbreakers had Petty ook succes als lid van de supergroep Traveling Wilburys, met Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne en Roy Orbison. Ook bracht hij een aantal soloplaten uit.