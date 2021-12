Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuw seizoen ’Een huis vol’ met familie Cudogham Gezin met zeven kinderen op honderd vierkante meter

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

De familie Cudogham heeft honderd vierkante meter voor negen mensen. Ⓒ Stijn Ghijsen

Het is een heerlijke ratjetoe bij de familie Cudogham, die met maar liefst zeven kinderen in het centrum van onze hoofdstad leeft op honderd vierkante meter. Elk hoekje wordt benut, het is passen en meten. Papa Iven: „Mijn vrouw Cynthia is goed in omdenken. Ik wilde groter wonen, maar zij kwam met het concept van stapelen, de hoogte in. Als je de hoogte in gaat heb je daaronder ruimte.”