Marco Bakker: ’Ik wil met André Rieu op het Vrijthof’

Premium Entertainment

’Het tij is nu echt gekeerd’

’Heeft zo’n man dan geen vrouw die hem even uit de droom helpt? Die zegt: ’Jan, lieverd, die seniorenomroep – hou er toch over op’, werd geschreven in 2003 toen Jan Slagter vocht voor de totstandkoming van een ouderenomroep. Vijftien jaar en vele successen later wordt zelfs hardop gedroomd van een c...