Jay-Z moet getuigen over parfumdeal

Parlux Fragrances maakte in 2012 afspraken met Jay-Z over promotieactiviteiten voor de geurlijn. De rapper heeft zich volgens het bedrijf niet aan de afspraken gehouden. Zo zei hij niets over het parfum tijdens media-activiteiten en weigerde hij een promotie-optreden te verzorgen in het warenhuis Macy’s.

In 2016 klaagde Parlux Jay-Z al aan. Volgens het bedrijf heeft het 18 miljoen dollar verloren door de weigering van Jay-Z om zich in te spannen voor de geurlijn. Parlux stelt dat promotie onontbeerlijk is om een geurlijn die is opgebouwd rond een beroemdheid tot een succes te maken.

Overigens heeft Jay-Z al eerder in een videoboodschap laten weten dat hij nog ruim 2 miljoen dollar te goed heeft van het geurtjesbedrijf.