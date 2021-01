Gerard Joling onderuit bij TikTok-filmpje

Op Instagram deelt hij een video waarop te zien is hoe hij voor een groen scherm zijn pasjes doet op muziek. Maar als hij het tempo verhoogt, glijdt het doek onder hem weg en gaat de zanger onderuit. „Nou, dat was een succes. Zag er ook jong uit. En mannelijk. Doen we opnieuw, denk ik...”

Op de achtergrond is te horen hoe hij en zijn camerateam dubbel ligt van het lachen. Maar Joling wil wel een herkansing: „Het is hartstikke glad. Kan het even opnieuw?”