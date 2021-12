Bedroefde reacties op overlijden regisseur Jean-Marc Vallée

„Mijn hart is gebroken. Mijn vriend. Ik hou van je”, schrijft Reese Witherspoon, die in Vallées hitserie Big Little Lies speelt, op Twitter. Voor de serie ontving de Canadese regisseur diverse prijzen, waaronder een Emmy Award en een Directors Guild Award. De serie met onder anderen ook Nicole Kidman vertelt over een rijke wijk waar een moord een reeks geheimen aan het licht brengt.

Ook Shailene Woodley speelt in de serie. „Ik ben in shock. In complete shock. Mijn god, de dood is het ergste wat er is”, schrijft de actrice op Instagram. „Het slaat nergens op man. Het slaat nergens op. Misschien als we morgen wakker worden, zal je lachend zeggen dat het gewoon een grappige film was die je hebt gemaakt. Dat het niet echt is.”

Vallée was ook bekend van de film Dallas Buyers Club, het waargebeurde verhaal over een aidspatiënt die een handel in medicijnen opzet. Het drama leverde beide hoofdrolspelers Matthew McConaughey en Jared Leto een Oscar op. Vallée werd genomineerd voor zijn regie.

„Een filmmaker en een echte artiest die mijn leven heeft veranderd met een prachtige film genaamd Dallas Buyers Club”, schrijft Leto op zijn Instagram bij een foto van hem en Vallée samen. „Veel liefs voor iedereen die hem kende. Het leven is kostbaar.”