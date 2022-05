Cowboys, aliens, draken: deze landen strijden nog om een plek in de finale van het Songfestival

Video

Bizar interview met Songfestival-wolven: 'We komen van de maan'

Het Eurovisiesongfestival is officieel losgebarsten. Dinsdagavond was de eerste halve finale in Turijn. Een van de meest opvallende acts was die van de wolven uit Noorwegen. Zij staan samen met S10 in de finale aanstaande zaterdag.