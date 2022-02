Marc van der Linden stopt bij RTL Boulevard

In een verklaring laat hij weten: „Het was een moeilijk besluit, want ik heb twintig jaar met ontzettend veel plezier aan het programma meegewerkt. De laffe en uiteindelijk fatale aanslag op Peter R. de Vries en het gemis van hem bij het programma, maar ook als collega en mens heeft een wond veroorzaakt die nog lang niet geheeld is. Ik ben mede daardoor ook in een fase van mijn leven gekomen, waarin ik keuzes wil maken.”

Hij voegt daar aan toe dat zijn gezondheid ook een rol speelt in de keuze. „Anderhalf jaar geleden heb ik in coma gelegen en ik ondervind daar helaas nog elke dag de gevolgen van, voornamelijk bij het lopen. Dat is gelukkig op te lossen en daar wil ik eindelijk goed de tijd voor nemen. Daarnaast heb ik in de afgelopen weken in de VS en in Engeland gewerkt aan een nieuw project, dat weer nieuwe dimensies geeft aan mijn werk.”

Marc zegt het programma en zijn collega’s te gaan missen. Zijn opvolger, die al regelmatig te zien is geweest aan de desk in het programma, wenst hij het allerbeste. „Ik wil collega Annemarie de Kunder, die alles in zich heeft om de beste royalty-journalist van Nederland te worden, heel veel succes wensen.”

Het programma en de zender RTL zeggen in een reactie dat ze Marc in de toekomst wat hen betreft graag nog eens terug zien keren. „We wensen Marc uiteraard veel succes met de nieuwe stappen in zijn carrière. We zullen dit met enthousiasme en interesse volgen. Bovendien sluiten we niet uit dat Marc bij grote royalty-events nog wel eens aan zal schuiven aan de desk van RTL Boulevard."