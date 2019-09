’Robert Pattinson is de enige die Batman kan spelen’

Stewart stond op de rode loper om haar nieuwe film Seberg te promoten, maar reageerde tussendoor ook op vragen over de casting van haar ex-vriend. „Ik ben zo blij voor hem, bizar. Ik hoorde het en ik dacht meteen ’oh man’, wat geweldig!” Volgens de actrice heeft Pattinson namelijk ’de perfecte jukbeenderen’ om de rol van Bruce Wayne/Batman op zich te nemen.

Een eventuele reünie met haar oude Twilight-lover in The Batman ziet Stewart overigens best zitten. „Ik sta er voor open, ik zou het zeker niet afwijzen”, zegt ze.

De première van The Batman staat gepland voor 2021.