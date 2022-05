Fobie beheerste leven Eva Crutzen

„Ik had echt een spinnenfobie, heel heftig”, aldus Crutzen. „Als ik een afbeelding van een spin zag, dan raakte ik al in paniek. Ik moest in een ruimte eerst rondkijken of er spinnen zaten. Dat belemmerde mij echt.”

Uiteindelijk leerde Crutzen haar fobie te bedwingen dankzij EMDR. Dat is een vorm van therapie die wordt toegepast bij fobieën waar een nare ervaring aan ten grondslag ligt. „Het is een manier om iets heel traumatisch te verwerken”, aldus Crutzen. De actrice heeft er nu geen last meer van. In Boerderij van Dorst zag zij een enorme spin en daar reageerde zij nauwelijks op.

In het programma trekt Raven van Dorst zich terug op het platteland om zelf voedsel te verbouwen en wat bewuster met de aarde om te gaan. Elke week komen er twee BN’ers langs om haar te helpen. Deze aflevering maakten illusionist Hans Klok en actrice Eva Crutzen het land klaar.