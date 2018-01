Franse topkok Paul Bocuse (91) overleden

Bocuse is de afgelopen jaren verschillende keren aan zijn hart geopereerd. Hij kreeg meerdere bypasses en ook een nieuwe hartklep. Daarnaast leed hij aan de ziekte van Parkinson.

Met het overlijden van Bocuse verliest Frankrijk een waar monument. De chef, die door Gault Millau werd verkozen tot ’kok van de eeuw’, had vijftig jaar lang drie Michelin-sterren op zijn naam staan, een record. Bocuse werd vooral bekend als grondlegger van de ’nouvelle cuisine’, een kookstijl met lichte en verse ingrediënten in relatief kleine porties.

Naast sterrenzaak L’Auberge Du Pont de Collonges, was Bocuse eigenaar van negen restaurants in en rondom Lyon. Ook in het buitenland had hij meerdere restaurants. In 1987 lanceerde de chef-kok de Bocuse d’Or; de meest prestigieuze prijs voor koks.

Op sociale media reageren collega-chefs op de dood van Bocuse. Ook Jonnie Boer, eigenaar van driesterren-restaurant De Librije in Zwolle, betuigt op Twitter zijn medeleven. De chef-kok deelt een foto van escargots en schrijft erbij „R.I.P monsieur Paul....”