Kroonprinselijk paar Albanië deelt eerste babyfoto

Het paar dat in oktober 2016 in het huwelijk trad, schreef in een begeleidende boodschap dat het ouderschap een zegen is waarvan ze beiden elk moment genieten. De geboortedag van dochter Geraldine was een bijzondere, want deze viel precies achttien jaar na het overlijden van koningin Geraldine in 2002 - de oma van Leka. „Voor ons was dat als een groet uit de wereld van de engelen.”

„Als ouders wensen we met heel ons hart dat de kleine prinses Geraldine gezond opgroeit, dat haar hart met liefde gevuld zal zijn en dat het leven onze dochter zal strelen met zachtheid en tederheid”, zo besloten Leka en Elia hun boodschap. Eén van degenen die als eerste een ’like’ gaf was Alina-Maria van Roemenië, de hoogzwangere echtgenote van Nicolae, de kleinzoon van de in 2017 overleden laatste koning Mihai. Zij verwacht hun eerste kind in november.