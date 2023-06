Lange Frans en Baas B willen weer als duo optreden: ’Reünieshow smaakt naar meer’

„De reünieshow smaakt zeker naar meer”, zegt Lange Frans tegen NU.nl. Baas B vult aan: „We kijken nu wat er volgend jaar allemaal mogelijk is, want het moet wel leuk blijven en we hebben natuurlijk ook andere werkzaamheden.” Het is nog niet duidelijk of het duo ook nieuwe muziek gaat maken. „Als het goed voelt en we maken weer iets moois, dan zou het zomaar kunnen. Maar we doen het stapje voor stapje en ik ben nu vooral blij dat de stap van het eerste optreden zo goed beviel”, aldus Baas B.

Het tweetal trad zondag op in Eindhoven. Frans Frederiks (Lange Frans) en Bart Zeilstra (Baas B) scoorden zo’n twintig jaar geleden grote hits met nummers als Het land van, Zinloos, Moppie, Kamervragen en Mee naar Diemen-Zuid. In 2009 gingen de twee met ruzie uit elkaar, maar zo’n tien jaar later maakten ze bekend de strijdbijl te hebben begraven.