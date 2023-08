Liefdesleven Hollywoodactrice Sandra Bullock groter succes op het witte doek dan in haar eigen leven

Hoewel Sandra Bullock (59) volgens insiders al langere tijd min of meer weer vrijgezel was, heeft ze met de inmiddels overleden Bryan Randall toch ruim acht jaar lief en leed gedeeld. En nu is ze hem op tragische wijze voorgoed kwijt, hij is overleden aan de gevolgen van de spierziekte ALS. Al heeft de Hollywoodster in de jaren daarvoor op liefdesgebied al meer geluk gehad op het witte doek dan buiten de schijnwerpers...

Sandra Bullock en Bryan Randall. Ⓒ BrunoPress