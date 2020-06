Regisseur Tessa Schram bevallen van zoon

„Otis heet ie! Ik ben eergisteren bevallen. Het is ons tweede kind, een jongetje”, zegt Tessa, die naar eigen zeggen een probleemloze zwangerschap achter de rug heeft. „Tijdens mijn vorige zwangerschap had ik allerlei bloedingen, toen ben ik drie keer in het ziekenhuis opgenomen. Nu ging het veel beter. Soms vergat ik zelfs dat ik zwanger was.”

De 31-jarige Tessa verfilmde onder meer de boeken Pijnstillers en Kappen! van Carry Slee. Deze maand verscheen haar eerste kinderboek Supernerd of topmodel?