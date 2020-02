Weinstein naar ziekenhuis in plaats van gevangenis gebracht

Ⓒ EPA

NEW YORK - Filmproducent Harvey Weinstein, die eerder op de dag schuldig was bevonden aan seksueel misbruik, is naar het Bellevue ziekenhuis in New York gebracht. De 67-jarige Weinstein klaagde over pijn op de borst en bleek een te hoge bloeddruk te hebben. Dit heeft zijn woordvoerder aan Amerikaanse media laten weten.