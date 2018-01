Veel reacties op overlijden topkok Bocuse

Franse chef Paul Bocuse poseert in deze archieffoto voor zijn beroemde drie sterren-Michelin restaurant L’Auberge du Pont de Collonges. Ⓒ Hollandse Hoogte

De dood van de Franse driesterrenkok Paul Bocuse zorgt wereldwijd voor vele duizenden reacties. Ook in Nederland reageren mensen via sociale media. 'De grootmeester is heengegaan, de grondlegger van de gastronomie' en 'De grote chef, paus van de gastronomie is dood. Frankrijk rouwt', luiden berichten op Twitter.