Jennifer Lopez kruipt na 25 jaar weer achter het stuur

Rodriguez deelde een filmpje van de onthulling van het cadeau op zijn YouTube-kanaal. In de video verklaart de honkballer dat J.Lo al 25 jaar niet heeft gereden. „Wat geef je iemand die alles al heeft? Dan moet je creatief worden”, legt hij uit. Vervolgens krijgt de 50-jarige zangeres haar spiksplinternieuwe bolide te zien. „Moet ik gaan rijden? Het is prachtig! Ik heb nog nooit zo’n auto gehad. Mijn hart klopt in mijn keel!”

In het filmpje is ook te zien hoe Jennifer, die uiteraard wel een rijbewijs heeft, samen met Alex een proefritje maakt in de 150.000 dollar kostende Porsche. „Laten we even kijken of ik nog weet hoe ik moet rijden”, zegt J.Lo, waarop haar verloofde grapt dat hij een „dubbele gordel” wil. Na het ritje is Lopez in extase en roept uit in tranen te zijn en haar onafhankelijkheid terug te hebben.