Anouk heeft boodschap voor ’zeurkechs’

1 / 2 1 / 2 Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Zangeres Anouk (42) is klaar met al het gezeur over haar stijl van jureren bij the voice of Holland. In een filmpje laat ze weten aan de ’zeurkechs’ dat ze naar eigen zeggen ’helemaal niet zo hard is’ en legt ze uit waarom ze goudeerlijk is.